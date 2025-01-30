Edirne'de asayiş

Edirne'de av tüfeğini kaybeden kişi bulunmasını istedi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde oturan İ.Ç. adına kayıtlı olan tüfeğin nerede nasıl kayıp ettiğini bilmediğini beyan ederek Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.

Polis, kayıp av tüfeğiyle ilgili soruşturma başlattı.

- Kayıp babasını arıyor

Edirne'de bir kişi kayıp babasının bulunması için polise başvurdu.

S.B, polis merkezine giderek babası İ.T'nin sabah evden çıktığını, bir daha eve dönmediğini belirterek, polisten babasının bulunmasını istedi.

Polis, kayıp babanın bulunması için soruşturma başlattı.

- 2 düzensiz göçmen yakalandı

Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Lalapaşa ilçesinde yapılan denetimde Pakistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi​​​​​​​.