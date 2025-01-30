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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de av tüfeğini kaybeden kişi bulunmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:19
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de av tüfeğini kaybeden kişi bulunmasını istedi.

        Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde oturan İ.Ç. adına kayıtlı olan tüfeğin nerede nasıl kayıp ettiğini bilmediğini beyan ederek Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.

        Polis, kayıp av tüfeğiyle ilgili soruşturma başlattı.

        - Kayıp babasını arıyor

        Edirne'de bir kişi kayıp babasının bulunması için polise başvurdu.

        S.B, polis merkezine giderek babası İ.T'nin sabah evden çıktığını, bir daha eve dönmediğini belirterek, polisten babasının bulunmasını istedi.

        Polis, kayıp babanın bulunması için soruşturma başlattı.

        - 2 düzensiz göçmen yakalandı

        Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Lalapaşa ilçesinde yapılan denetimde Pakistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi​​​​​​​.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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