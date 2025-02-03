Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de Valiliğin restore ettirdiği tarihi "İlhan Koman Konağı" butik otel olarak hizmet verecek

        Edirne'de ihya edilen tarihi İlhan Koman Konağı "butik otel" olarak hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:26 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Valiliğin restore ettirdiği tarihi "İlhan Koman Konağı" butik otel olarak hizmet verecek
        ABONE OL

        Edirne'de ihya edilen tarihi İlhan Koman Konağı "butik otel" olarak hizmet verecek.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kültür ve Turizm bakanlıkları işbirliğinde, Edirne Valiliği koordinesinde başlatılan tarihi konakların restorasyonu sürüyor.

        Eski İstanbul Caddesi'nde 1905'te inşa edilen 6 odalı, 2 katlı İlhan Koman Konağı'nın restorasyonu da bu kapsamda gerçekleştirildi.

        Edirne İl Özel İdaresi ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilen "Tarihi Dokuda Modern Konaklama Projesi" kapsamında yenilenen konak "İlhan Koman Konağı Sosyal Tesisleri" adıyla hizmet verecek.

        - Komisyon kararıyla otele fiyat çalışması yapılacak

        İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Valilik koordinesinde başlatılan tarihi konakların restorasyonu projesine destek verdiklerini söyledi.

        Konağın 2023'te başlatılan proje kapsamında restore edildiğini anımsatan Gegeoğlu, "Konağımızdaki çalışmalar bitti. İç tefrişatımız tamamlandı. Plan ve Bütçe Komisyonumuz bu hafta kararını verecek. Komisyon kararı doğrultusunda otelin fiyat çalışmaları tamamlandıktan sonra Valimizin taktiriyle de konak hem Edirnelilerin hem de misafirlerimizin hizmetine açılmış olacak." dedi.

        Vali Yunus Sezer'in konakların restorasyonu konusunda büyük çaba harcadığını belirten Gegeoğlu, kentteki çok sayıda konağın ihya edileceğini dile getirdi.

        Tarihi konakların ihya edilmesinin turizme büyük katkı sağlayacağını düşündüğünü vurgulayan Gegeoğlu, şöyle konuştu:

        "Edirnelilere, Edirne'yi sevenlere, iş adamlarına, bu işe gönül vermişlere, turizmcilere bu konuyla ilgili bir çağrı daha yapmış olalım. Edirne gecesiyle gündüzüyle, tarihiyle ve o muhteşem nehirleriyle Avrupa'ya açılan son kapımız. Osmanlı'nın başkentliğini yapmış ve her tarafında tarihi dokusu olan bir şehir. Bizler bir köşesinden tutmuş olalım bu iş devam etsin. Konaklarımız yaşasın ve hizmet etmeye devam etsin."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantıları başladı
        Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantıları başladı
        Edirne'de jandarma avcıları denetledi
        Edirne'de jandarma avcıları denetledi
        Edirne'de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi
        Edirne'de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi
        Edirne'de üretilen yangın battaniyesi ve koruyucu ürünler talep görüyor
        Edirne'de üretilen yangın battaniyesi ve koruyucu ürünler talep görüyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Keşan'da sis; görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü
        Keşan'da sis; görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü