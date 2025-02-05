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        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 13,880 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:46 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:46
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        Edirne Ticaret Borsası
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        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 13,880 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday Kg 10,550 13,880
        Mısır Kg 6,500 6,500

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