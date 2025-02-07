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        Edirne Valisi Sezer'den güçlü aile yapısı için "sevgi ve merhamet" mesajı:

        Edirne Valisi Yunus Sezer, sevgi ve merhamet duygularının ön planda olduğu bir yaşam sürerek aile kurumu ve gençlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:25 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:42
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        Edirne Valisi Sezer'den güçlü aile yapısı için "sevgi ve merhamet" mesajı:
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, sevgi ve merhamet duygularının ön planda olduğu bir yaşam sürerek aile kurumu ve gençlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

        Vali Sezer, Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Aile Yılı Açılış ve Tanıtım Toplantısı"nda Türkiye'de nüfus artış hızının durma noktasına geldiğini ifade etti.

        Yaşlı nüfus oranının giderek arttığına dikkati çeken Sezer, evlenme yaşının yükselirken evlilik oranlarının da azaldığını dile getirdi.

        Ailenin Türk toplumu açısından çok önemli olduğunun altını çizen Sezer, "Ailenin ne demek olduğunu, akrabalık ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Maalesef bu değerlerimizde yozlaşmanın olduğunu, aile yerine bireyselliğin konulduğunu, akraba, muhabbet ve merhamet kavramlarının yerine bencilliğin konulduğunu görüyoruz. Her şeyin maneviyattan uzaklaşıp maddiyat temelinde ele alındığı bir dönemi yaşıyoruz." diye konuştu.

        - "İnsan olmanın en önemli vasfı sevgidir"

        Sezer, ailenin korunması ve güçlendirilmesi için hazırlanan Vizyon Belgesi kapsamında içi dolu çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

        Aile kurumuna önem verilmesi ve sorun yaşayan ailelere destek olunması gerektiğini anlatan Sezer, şöyle devam etti:

        "İnsan olmanın en önemli vasfı sevgidir. İnsan, insana merhamet gösterendir. Sevmek ve merhamet. Bunun en güzel yeşereceği yerlerde ailedir, çünkü bu iki duyguda güven ortamında yeşerir ve ağaç olur. Güven ortamının en iyi sağlandığı yer ailedir. Ailelerimize ve gençlerimize sahip çıkalım.

        İnsanımız bizim en büyük hazinemizdir, bu hazinemizin en iyi şekilde değerlendirilmesi toplumun her ferdine sahip çıkalım. Dayanışma ve yardımlaşma içinde olalım. Birbirimizi sevelim. Sevgi, bu toplumun Anadolu'nun ve Rumeli'nin çimentosudur. Sevgi ve merhameti aramızdan hiçbir şekilde ayırmayalım."

        Sezer, Edirne'de birkaç pilot projeyi hayata geçirip sorun yaşayan ailelere destek sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ise aile kurumunun küresel değişim ve dönüşümlerle pek çok riskle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

        Tohumcu, aile ve evlilik kurumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

        Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü faaliyetleri ve Aile Danışma Merkezi tanıtım sunumu gerçekleştirildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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