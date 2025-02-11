Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Türk ve Bulgar güreşçiler, bu yıl yapılacak şampiyonalar için beraber form tuttu

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de Valilik öncülüğünde düzenlenen güreş kampında Türk ve Bulgar sporcular, antrenman yaparak form tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:49 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk ve Bulgar güreşçiler, bu yıl yapılacak şampiyonalar için beraber form tuttu
        ABONE OL

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de Valilik öncülüğünde düzenlenen güreş kampında Türk ve Bulgar sporcular, antrenman yaparak form tuttu.

        Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu organizasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilciliği koordinasyonunda güreş kampı düzenlendi.

        Kampa aralarında soydaş güreşçilerin de bulunduğu 30 Bulgaristan vatandaşı ve 50 Türk sporcu katıldı.

        Bulgaristan'ın Filibe ve Eski Cuma kentlerindeki güreş kulüplerinden gelen güreşçiler, Edirne Güreş Eğitim Merkezi'nde 7-9 Şubat tarihlerinde 3 gün boyunca Edirneli güreşçilerle kamp yaptı.

        Birlikte antrenmana çıkan sporcular, yaptıkları hazırlık müsabakalarıyla tecrübe kazanıp yıl içinde gerçekleştirilecek şampiyonalar için formunu artırdı.

        - "Edirne'de sporu geliştirmeye çalışıyoruz"

        Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, AA muhabirine, sporun birleştirici gücünü kullanarak güzel etkinlikler yaptıklarını söyledi.

        Vali Yunus Sezer'in talimatlarıyla Balkanlar'da yaşayan gençleri Edirne'de ağırladıklarını belirten Ak, "Edirne, bir spor şehri olmalı. Sayın Valimiz 'Edirne, Balkanlar'ın spor merkezi olsun' şeklinde bir hedef koydu. Sayın Bakanımız da bizlere aynı şekilde 'Edirne'nin Balkanlar'ın spor üssü' olması yönünde bir görev verdi. Bunu yapmaya çalışıyoruz. 80 sporcumuz burada birlikte kamp yaptı. Sporun birleştirici gücünden faydalanarak Edirne'de sporu geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        - "Kampın karşılıklı birçok faydası var"

        Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen ise iş birliği çalışmalarıyla güreş branşında daha ileri noktalara gelmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Bulgaristan ve Türkiye'den kampa katılan sporcuların yıl içinde düzenlenecek organizasyonlara hazırlandığını dile getiren Delen, "Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın çocukları, onların Bulgar komşuları ve Türk sporcularımız kardeşçe bir kamp yaptı. Bu kamp ve benzeri etkinlikler hem soydaşlarımızı ve komşularımızı güçlendiriyor hem de bizim sporcularımıza teknik anlamda katkı sağlıyor. Kampın karşılıklı birçok faydası var. Bu imkanları sağladığı için Valimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Türkiye'yi seviyoruz"

        Eski Cuma Güreş Kulübü Başkanı ve antrenör Mustafa Çerkezov, kampın tüm sporcular için faydalı geçtiğini kaydetti.

        Kamp daveti için Edirne Valiliğine teşekkür eden Çerkezov, "Antrenmanlar çok iyi oldu, organizasyon çok güzel yapıldı. Türkiye'yi seviyoruz. Burada akrabalarımız ve dostlarımız var." diye konuştu.

        Türk antrenörler Habil Kara ve Turhan Aslantürk de kampın iki ülkenin sporcularına fayda sağladığını ifade etti.

        - Güreşçiler memnun

        Sporculardan İrem Akalın, 8 yıldır güreşle ilgilendiğini ve hedefinin katıldığı organizasyonlarda kürsüye çıkmak olduğunu belirtti.

        Farklı ülkelerin sporcularıyla antrenman yapmanın ayrı bir tecrübe kazandırdığına dikkati çeken İrem, "Yeni maçlar öncesi için farklı tecrübe oldu. Önümüzde 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası var, inşallah şampiyon olacağım." ifadelerini kullandı.

        Soydaş güreşçi Esad Bozali de antrenmanların çok iyi geçtiğini belirterek, "Edirne'deki imkanlar çok güzel. Kampımız verimli geçti, herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 6 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 6 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        ABD'de plastik pipet dönemi
        ABD'de plastik pipet dönemi
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi

        Benzer Haberler

        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Üst solunum yolu hastalıklarında maske kullanmak virüslerin yayılımını enge...
        Üst solunum yolu hastalıklarında maske kullanmak virüslerin yayılımını enge...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Edirne'de müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti