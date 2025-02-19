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        Edirne Valisi Sezer, Kapıkule'deki hızlı tren garı inşaatında incelemede bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Kapıkule-Çerkezköy etabında devam eden çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:52 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:02
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        Edirne Valisi Sezer, Kapıkule'deki hızlı tren garı inşaatında incelemede bulundu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Kapıkule-Çerkezköy etabında devam eden çalışmaları inceledi.

        Sezer, TCDD 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar ile proje kapsamında yenilenecek Kapıkule'deki istasyon ve gar binası ile gümrük alanında incelemede bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Yenilenecek binalar ile vatandaşlara daha modern ve konforlu bir hizmet sunulacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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