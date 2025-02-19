Edirne Valisi Sezer, Kapıkule'deki hızlı tren garı inşaatında incelemede bulundu
Edirne Valisi Yunus Sezer, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Kapıkule-Çerkezköy etabında devam eden çalışmaları inceledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Kapıkule-Çerkezköy etabında devam eden çalışmaları inceledi.
Sezer, TCDD 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar ile proje kapsamında yenilenecek Kapıkule'deki istasyon ve gar binası ile gümrük alanında incelemede bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
Yenilenecek binalar ile vatandaşlara daha modern ve konforlu bir hizmet sunulacağı belirtildi.
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