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        Edirne'de Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

        Ege Üniversitesinde 10 yıl önce öldürülen tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Edirne'de anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:28 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:35
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        Edirne'de Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı
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        Ege Üniversitesinde 10 yıl önce öldürülen tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Edirne'de anıldı.

        Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde anma programı düzenlendi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        "Terörsüz Türkiye" bildirisinin okunduğu programa Ülkü Ocakları Edirne İl Başkan Cihan Çetin ve üniversite öğrencileri katıldı.

        Üniversitenin çeşitli noktalarında şehitlerin hayrına lokma dağıtıldı.​​​​​​​

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