Edirne'de Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde anma programı düzenlendi.

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