Edirne'de "Helva sohbetleri" etkinliği gerçekleştirildi

Edirne'de Osmanlı geleneklerinden "Helva sohbetleri" etkinliği Trakya Üniversitesi Genç Ofis'te gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe katılan üniversite öğrencilerine helva sohbetleriyle ilgili bilgi verildi.

Genç ofisin gönüllü üyeleri tarafından hazırlanan mani kağıtları katılımcılara dağıtıldı ve helva ikram edildi.

Manilerin okunduğu, sandalye kapmaca, yüzük kaydırmaca gibi oyunların da oynandığı etkinlikte Edirne yöresine ait şiirler ve türküler seslendirildi.