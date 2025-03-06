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        Edirne Eski Cami'de "kılıçla hutbe" geleneği asırlardır sürüyor

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de Ulu Cami olarak da bilinen Eski Cami'de "kılıçla hutbe" geleneği asırlardır sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:08
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        Edirne Eski Cami'de "kılıçla hutbe" geleneği asırlardır sürüyor
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        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de Ulu Cami olarak da bilinen Eski Cami'de "kılıçla hutbe" geleneği asırlardır sürdürülüyor.

        Osmanlı Padişahı Çelebi Sultan Mehmet zamanında 1414'te ibadete açılan Eski Cami'de cuma ve bayram hutbelerinin kılıç kuşanarak okutulması geleneği ilk günden bu yana devam ettiriliyor.

        Eski Cami Uzman İmam Hatibi Salih Tatlı, AA muhabirine, kılıçla hutbe geleneğinin köklü bir geçmişi olduğunu söyledi.

        Tatlı, kılıçla hutbe geleneğinin İslam'ın ilk yıllarında uygulandığının tarihi kaynaklarda yer aldığını ifade etti.

        - Gelenek Hazreti Ömer dönemine dayanıyor

        Edirne'de de Eski Cami'de geleneğin yaşatıldığını anlatan Tatlı, "1414'te Çelebi Sultan Mehmet Eski Cami'yi açtığında Osmanlı'daki Fetret Dönemi'ne son veriyor, tevhidi sağlıyor ve kılıçla hutbe okutarak bu uygulamayı Osmanlı'da da devam ettiriyor. Daha sonra 2. Murat ilerletiyor, Fatih Sultan Mehmet devam ettiriyor. Osmanlı padişahları Balkanlar'ın fethine ve doğu seferlerine Eski Cami'de kılıç kuşanarak çıkmışlardır." diye konuştu.

        Hazreti Ömer dönemine dayandırılan kılıçla hutbe okuma uygulamasının köklü bir gelenek olduğunu aktaran Tatlı, kılıçla hutbe okumanın fetih ve cihat geleneğini canlı tutmayı amaçladığını, adaleti ifade ettiğini söyledi.

        - Eski Cami'de 1414'ten beri kesintisiz sürüyor

        İmam hatibin Eski Cami'de asırlardır cuma ve bayramlarda hutbeyi kılıçla okuduğunu anlatan Tatlı, şöyle devam etti:

        "İmam hutbeyi okuduktan sonra kılıcı sol eliyle kaldırarak vatanın ve milletin muhafazası, ordunun muzafferiyeti, milletin sulh ve selameti, anne ve babaların affı ve mağfireti, bütün inananların mağfireti için istiğfarda ve duada bulunuyor. Kılıcın hutbe okunurken sağ elde bulunması savaşı ve saldırıyı, sol elde bulunması barışı ve korumacılığı ifade ediyor.

        Bir çağın kapanıp bir çağın açıldığı İstanbul'un fethine de Fatih Sultan Mehmet, komutanları ve ordusu bu camide kılıç kuşanarak dualarla çıkmışlardır. Dolayısıyla bu hadise tarihimizde önemli yer tutmaktadır. Fatih Sultan Mehmet buradaki uygulamayı Ayasofya ve Eyüp camilerinde de devam ettirmiştir."

        - Eski Cami

        Emir Sultan Çelebi tarafından 1403'te yapımına başlanan Eski Cami, Çelebi Sultan Mehmet zamanında, 1414'te tamamlandı.

        Cami 1749'da yangında, 1752'de de Edirne depreminde zarar gördü. I. Mahmut döneminde tamirat gören cami, Edirne'de, Mimar Sinan tarafından yapılan Türk-İslam sanatının en önemli eserlerinden Selimiye Camisi’nin karşısında yer alıyor.

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