Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        "Edirne beyaz peyniri" AB coğrafi işaretiyle dünyaya açılacak

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, "Edirne beyaz peyniri"nin Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretiyle dünyaya açılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:04 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Edirne beyaz peyniri" AB coğrafi işaretiyle dünyaya açılacak
        ABONE OL

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, "Edirne beyaz peyniri"nin Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretiyle dünyaya açılacağını söyledi.

        Irmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne beyaz peynirinin AB nezdinde coğrafi işaret alması için ocak ayında başvuru yapıldığını ifade etti.

        Peynirin ETSO'nun girişimleriyle 2007 yılında Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili aldığını anımsatan Irmak, söz konusu tescildeki bazı eksiklikleri de düzelttirdiklerini dile getirdi.

        Yapılan düzeltme çalışmalarının ardından AB coğrafi işaret tescili için hazırlıkları tamamlayıp başvuruda bulunulduğunu anlatan Irmak, "Orada dosyamız kabul edildi. Edirne beyaz peynirinin AB coğrafi işareti almasını çok önemsiyoruz." dedi.

        Irmak, AB coğrafi işaretinin Edirne beyaz peynirinin uluslararası tanınırlığını artıracağını vurguladı.

        Edirne'nin geleneksel peynirinin bilinirliğinin artmasının pek çok avantaj sağlayacağını belirten Irmak, şunları kaydetti:

        "Coğrafi işaret turizm açısında çok önemli. Türkiye'ye gelen turistler AB coğrafi işaret haritasına bakıyor. Edirne beyaz peynirini bu listede görecek olan turistler rotayı takip ederek kente gelecekler. Bu durum kent turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacak. Edirne peyniri dünyaya açılacak. Edirne beyaz peynirinin başka bir yerde üretilme durumu ortadan kalkacak. Artık buna mani olacak gücümüz var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rana'nın adli tıp raporu yürekleri kavurdu!
        Rana'nın adli tıp raporu yürekleri kavurdu!
        Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
        Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        14.çocuğunu doğurdu ve yine serbest kaldı!
        14.çocuğunu doğurdu ve yine serbest kaldı!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 4 bölgede salıya dikkat!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 4 bölgede salıya dikkat!
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!

        Benzer Haberler

        Enez'de gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi
        Enez'de gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi
        KKTC'de yağlı güreşler, Edirne'nin rol modelliğinde yeniden canlandırılacak...
        KKTC'de yağlı güreşler, Edirne'nin rol modelliğinde yeniden canlandırılacak...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Keşan'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
        Keşan'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
        Selimiye Camisi'ne "Aile toplumun temelidir" yazılı mahya asıldı
        Selimiye Camisi'ne "Aile toplumun temelidir" yazılı mahya asıldı
        Edirne'de ahır yangını; 6 inek ve 5 keçi öldü
        Edirne'de ahır yangını; 6 inek ve 5 keçi öldü