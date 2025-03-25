Bulgar haber ajansının "Balkanlar'da Avrupa: Uyum Becerileri" adlı projesi tanıtıldı

Edirne'de, Bulgar Telgraf Ajansının (BTA) hazırladığı "Balkanlar'da Avrupa: Uyum Becerileri" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projenin Avrupa Birliği'nin (AB) uyum politikasının daha iyi anlaşılması amacıyla sağlanan desteğin bir parçası olduğunu söyledi.

Uyum politikasının, son yıllarda Avrupa dayanışmasının temel taşı olarak AB'nin politikalarından biri haline geldiğini, daha adil ve eşit Birliğe katkıda bulunduğunu belirten Kafedzhiyska, şunları kaydetti:

"Uyum politikası, bu niteliğiyle AB'nin genişleme politikasının öncelikleri arasında vazgeçilmez bir yer edinmiştir. Son yıllarda Avrupa'da yaşanan gelişmeler, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş, yalnızca bireysel bir Avrupa devletinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmekle kalmamış, aynı zamanda Avrupa entegrasyonunun karşı karşıya olduğu zorlukları ve AB'nin temelini oluşturan siyasal değeri açıkça göstermiştir. Dolayısıyla AB'nin, tarihsel koşullardan yararlanarak Batı Balkanlar ile Doğu Avrupa'nın entegrasyonunu teşvik etmek için her türlü çabayı hızlandırması zorunludur."

Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Gönenç Güler de üniversitelerinin, 50 bine yakın öğrencisiyle bölgenin en önemli aktörlerinden biri olduğunu belirtti.

Güler, üniversite yönetiminin desteğiyle Balkanlar ve Bulgaristan ile çok ciddi çalışmalar ve projeler yaptıklarını, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinin de bu ülkeyle ilişkilerde önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Türk ve Bulgar akademisyenler ile öğrencilerin sunum yaptığı toplantıda, BTA Ankara Temsilcisi Nora Cholakova da projenin detayları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Proje, AB'nin uyum politikası, yerel başarılar ve AB'nin politika önceliklerinin uygulanması konusunda kamu bilincini artırmayı ve açık diyaloğu teşvik etmeyi amaçlıyor.