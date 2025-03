Edirne Valisi Sezer'den 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer mesajında, yüzyıllar boyunca barış ve huzur kenti olan Edirne’yi Balkan savaşlarında işgalden kurtararak, yeniden Türk yurdu yapmak için şehit olan tüm kahramanları saygıyla andığını belirtti.

İstanbul’un fethi ve Balkanlar'ın yurt edinilmesi gibi birçok parlak zaferi bağrında barındıran Edirne’nin en acı günlerini 19. yüzyılda yaşadığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"1912'de Balkan devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı giriştiği savaşta Edirne, 155 gün Şükrü Paşa'nın kumandasında kahramanca savunulmasına karşın, 26 Mart 1913'de teslim olmak zorunda kalmıştır. İşgalle birlikte Sarayiçi mevkisinde esir tutulan binlerce vatan evladı açlık ve salgın hastalık nedeniyle şehit düşmüştür.

26 Mart’ta işgale uğrayan Edirne, Enver Paşa komutasındaki birliklerimiz tarafından 21 Temmuz 1913'te yeniden vatan topraklarına katılmış ve acı günler son bulmuştur.Milletimizin gönlünde daimi yerini alan şehitlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması için canlarını feda etmişlerdir. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakarlığın değeri ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür.

Hiç kuşkusuz ki bugün huzur içinde yaşadığımız bu şehirde attığımız her adımı, aldığımız her nefesi aziz şehitlerimize, ecdadımıza borçluyuz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere her karış toprağı şehit kanları ile sulanmış serhat şehri Edirne’miz ve bu topraklar uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilerimizi, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü münasebetiyle şükran ve rahmetle anıyorum."