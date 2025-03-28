Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.
Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, yağışın bayram boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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