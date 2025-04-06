Anadolu Ajansı 105 yaşında

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı.

Soytürk, mesajında Anadolu Ajansının dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri tarafsız, ilkeli ve güvenilir bir anlayışla kamuoyuna aktardığını belirtti.

Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920’de kurulduğunu anımsatan Soytürk, "Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 105. yaşı kutlu olsun. Bu kapsamda şehrimiz Edirne’nin kültür, sanat, gastronomi ve turizm çalışmalarında her daim destek veren Bölge Müdürü sayın Salih Baran ve ekip arkadaşlarını en içten dileklerimle tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt ise Anadolu Ajansının kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu belirtti.