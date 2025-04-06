Anadolu Ajansı 105 yaşında
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı.
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı.
Soytürk, mesajında Anadolu Ajansının dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri tarafsız, ilkeli ve güvenilir bir anlayışla kamuoyuna aktardığını belirtti.
Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920’de kurulduğunu anımsatan Soytürk, "Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 105. yaşı kutlu olsun. Bu kapsamda şehrimiz Edirne’nin kültür, sanat, gastronomi ve turizm çalışmalarında her daim destek veren Bölge Müdürü sayın Salih Baran ve ekip arkadaşlarını en içten dileklerimle tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt ise Anadolu Ajansının kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu belirtti.
Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümü tebrik eden Bayazıt, şunları kaydetti:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 6 Nisan 1920’de kurulan 105 yıldır tarafsız, doğru ve hızlı habercilik anlayışıyla ülkemizin sesi olan Anadolu Ajansı’nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Başta tarım ve orman alanlarındaki gelişmeleri kamuoyuna aktarma konusundaki duyarlılığı olmak üzere, tüm alanlarda özveriyle çalışan Anadolu Ajansı mensuplarına teşekkür ediyor başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
SGK İl Müdürü Lale de Anadolu Ajansının105 yıldır tarafsız, doğru ve hızlı habercilik anlayışıyla gelişmeleri kamuoyuna aktardığını belirterek kurumun kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Şamiloğlu da AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.
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