Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Anadolu Ajansı 105 yaşında

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 09:38 Güncelleme: 06.04.2025 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Ajansı 105 yaşında
        ABONE OL

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı.

        Soytürk, mesajında Anadolu Ajansının dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri tarafsız, ilkeli ve güvenilir bir anlayışla kamuoyuna aktardığını belirtti.

        Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920’de kurulduğunu anımsatan Soytürk, "Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 105. yaşı kutlu olsun. Bu kapsamda şehrimiz Edirne’nin kültür, sanat, gastronomi ve turizm çalışmalarında her daim destek veren Bölge Müdürü sayın Salih Baran ve ekip arkadaşlarını en içten dileklerimle tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt ise Anadolu Ajansının kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümü tebrik eden Bayazıt, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 6 Nisan 1920’de kurulan 105 yıldır tarafsız, doğru ve hızlı habercilik anlayışıyla ülkemizin sesi olan Anadolu Ajansı’nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Başta tarım ve orman alanlarındaki gelişmeleri kamuoyuna aktarma konusundaki duyarlılığı olmak üzere, tüm alanlarda özveriyle çalışan Anadolu Ajansı mensuplarına teşekkür ediyor başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        SGK İl Müdürü Lale de Anadolu Ajansının105 yıldır tarafsız, doğru ve hızlı habercilik anlayışıyla gelişmeleri kamuoyuna aktardığını belirterek kurumun kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Şamiloğlu da AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        500 yıllık değişim!
        500 yıllık değişim!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        Tur otobüsü kaza yaptı: 23 yaralı
        Tur otobüsü kaza yaptı: 23 yaralı
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Kafeye girip kabusu yaşattı
        Kafeye girip kabusu yaşattı
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Edirne'de esrarengiz cinayet
        Edirne'de esrarengiz cinayet
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Olaylı derbinin cezaları açıkladı!
        Olaylı derbinin cezaları açıkladı!
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!

        Benzer Haberler

        Anadolu Ajansı 105 yaşında
        Anadolu Ajansı 105 yaşında
        14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu...
        14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu...
        Edirne'de lise öğrencisi kız okul bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulun...
        Edirne'de lise öğrencisi kız okul bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulun...
        14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu
        14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu
        Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda 4 Türkiye rekoru kırıld...
        Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda 4 Türkiye rekoru kırıld...
        2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı