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        Edirne'de ilkokul öğrencileri Polis Haftası'na özel video hazırladı

        Edirne'de, ilkokul öğrencileri Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'na özel video klip hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:50 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:50
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        Edirne'de ilkokul öğrencileri Polis Haftası'na özel video hazırladı
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        Edirne'de, ilkokul öğrencileri Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'na özel video klip hazırladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden 75. Yıl İlkokulu öğrencileri, polislerin gününü kutladı.

        Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde çekilen videoda Türk polisine olan sevgisini ifade eden öğrenciler, polisin huzur ve güveninin teminatı olduğunu belirtti.

        Türk Polis Teşkilatı'nın vatandaşların emniyeti için gece gündüz demeden görev yaptığı anlatılan video, öğrencilerin elleriyle kalp simgesi yapmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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