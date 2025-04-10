Edirne'de ilkokul öğrencileri Polis Haftası'na özel video hazırladı
Edirne'de, ilkokul öğrencileri Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'na özel video klip hazırladı.
Edirne'de, ilkokul öğrencileri Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'na özel video klip hazırladı.
İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden 75. Yıl İlkokulu öğrencileri, polislerin gününü kutladı.
Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde çekilen videoda Türk polisine olan sevgisini ifade eden öğrenciler, polisin huzur ve güveninin teminatı olduğunu belirtti.
Türk Polis Teşkilatı'nın vatandaşların emniyeti için gece gündüz demeden görev yaptığı anlatılan video, öğrencilerin elleriyle kalp simgesi yapmasıyla sona erdi.
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