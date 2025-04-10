Edirne'de ilkokul öğrencileri Polis Haftası'na özel video hazırladı

Türk Polis Teşkilatı'nın vatandaşların emniyeti için gece gündüz demeden görev yaptığı anlatılan video, öğrencilerin elleriyle kalp simgesi yapmasıyla sona erdi.

Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde çekilen videoda Türk polisine olan sevgisini ifade eden öğrenciler, polisin huzur ve güveninin teminatı olduğunu belirtti.

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