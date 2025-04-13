Edirne'de besicilere yönelik eğitim düzenlendi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından besicilere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş ve veteriner hekimler, merkeze bağlı Avarız köyünde üreticilerle bir araya geldi.

Eğitim kapsamında besiciler hayvan yetiştiriciliği konularında bilgilendirildi.

İşletmeye giriş çıkışlarda dezenfeksiyon yöntemleri, ihbarı mecburi hastalıklar, işletmede kullanılan bot, kıyafet ve ekipmanlar ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hakkında eğitim veren veteriner hekimler, besicilerin sorularını da cevapladı.

Eğitim çalışmalarının süreceği belirtildi.