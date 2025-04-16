TÜ'de "Güzel tatlar" resim sergisi açıldı
TrakyaÜniversitesi (TÜ) öğrencilerinin açtığı "Güzel tatlar" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
TrakyaÜniversitesi (TÜ) öğrencilerinin açtığı "Güzel tatlar" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mimar Kemaleddin Sergi Salonu'nda açılan sergide farklı teknik ve tematik yaklaşımlarda 33 adet yağlı boya tablo yer aldı.
Serginin açılışı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baybora Temel'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Temel açılış konuşmasında sergide eserleri yer alan öğrencilerin çalışmalarını kısaca tanıttı ve serginin öğrenciler açısından önemli bir deneyim olduğunu belirtti.
"Güzel Tatlar" sergisi, 28 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.
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