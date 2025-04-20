Edirne'de "kalp sağlığı" yürüyüşü düzenlendi

"Aile istikbalimizdir" yazılı pankart taşıyan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli de yürüyüşe destek verdi.

Kalp sağlığına dikkat çekilen pankart ile "sizin sağlığınız için buradayım" ve "şiddet sağlığa zararlıdır" yazılı dövizler taşıyan katılımcılar farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

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