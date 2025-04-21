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        Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 22:39 Güncelleme: 21.04.2025 - 23:01
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        Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        M.A.K. idaresindeki 22 ADP 742 plakalı otomobille, E.K. yönetimindeki 59 LB 866 motosiklet Bahriye Üçok Caddesi’nde çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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