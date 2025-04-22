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        Edirne'de "Okuldan Spora" ve "Mahalle Ligi" projeleri akademik başarıyı artırdı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor Bakanlığının özel desteğiyle uygulanan "Okuldan Spora" ve "Mahalle Ligi" projelerinin öğrencilerin akademik başarısını artırdığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 14:48 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:15
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        Edirne'de "Okuldan Spora" ve "Mahalle Ligi" projeleri akademik başarıyı artırdı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor Bakanlığının özel desteğiyle uygulanan "Okuldan Spora" ve "Mahalle Ligi" projelerinin öğrencilerin akademik başarısını artırdığını belirtti.

        Sezer, Mahalle Ligi Projesi'nin Şükrüpaşa Atletizm Sahası'ndaki final maçı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 2 yıldır "Okuldan Spora" ve "Mahalle Ligi" projelerini yürüttüklerini söyledi.

        Projelerin il merkezi ve ilçelerde yürütüldüğünü belirten Sezer, "Okuldan Spora Projesi ile 9 bin 400 çocuğumuzu evlerinden alıp spor sahalarına götürüp forma ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Amacımız, çocuklarımızın boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve kendilerini nerede yetenekli görüyorlarsa o branşta spor yapmaları." dedi.

        Sezer, projelerin faydasını kısa sürede gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bu, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle, Bakanımızın özel takibiyle uygulanan özel bir proje. Katılan çocuklarımızın yüzde 80'i de ilk kez spor yapan çocuklarımız. Bunun başarısını çok gördük. Hem okuldaki akademik başarının artırılması hem çocuklarımızın okula devamı hem de kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması adına projelerin faydasını çok görüyoruz. Bir taraftan da mahalleyi işin içine katarak Mahalle Ligi Projesi'ni devam ettiriyoruz. Muhtarlarımıza takımlar kurdurduk. Orada da 4 bin 500 öğrencimiz var. Bugün de 18 takımın katıldığı ortaokullar arası Mahalle Ligi final maçını tamamladık. Örnek ve pilot projeler, inşallah devam ettireceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        - Gazi Osman Paşa Ortaokulu şampiyon oldu

        Mahalle Ligi final maçı, Hacıilbey Mensucat Santral ile Gazi Osman Paşa ortaokulları arasında oynandı.

        Karşılaşmayı 2-1 kazanan Gazi Osman Paşa Ortaokulu şampiyon oldu.

        Öte yandan Hacıilbey Mensucat Santral Ortaokulu öğrencileri, maç sonunda Meriç Nehri'nde boğularak ölen Ege İshak Karafidan'ın fotoğrafının asılı olduğu tişörtü göstererek okul arkadaşlarını andı.

        Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Sezer ve kurum müdürlerince verildi.

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