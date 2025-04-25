Edirne Emniyet Müdürü Karaburun Huzur Toplantısı'nda vatandaşlarla buluştu

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İstasyon Mahallesi'nde düzenlenen Huzur Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Karaburun, mahalledeki bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıda, asayiş ve huzurun sağlanması için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Karaburun, kentin daha huzurlu ve güvenli olması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Toplantıya, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, İstasyon Mahallesi Muhtarı Halit Paşa Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.