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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun Huzur Toplantısı'nda vatandaşlarla buluştu

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İstasyon Mahallesi'nde düzenlenen Huzur Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:00 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:08
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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun Huzur Toplantısı'nda vatandaşlarla buluştu
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        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İstasyon Mahallesi'nde düzenlenen Huzur Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Karaburun, mahalledeki bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıda, asayiş ve huzurun sağlanması için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

        Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Karaburun, kentin daha huzurlu ve güvenli olması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Toplantıya, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, İstasyon Mahallesi Muhtarı Halit Paşa Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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