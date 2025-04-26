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        Edirne Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdiği operasyonlarla uyuşturucuya geçit vermiyor

        Edirne Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılı ilk çeyreğinde uyuşturucuyla mücadelede önemli yakalamalara imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 10:34 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:34
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        Edirne Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdiği operasyonlarla uyuşturucuya geçit vermiyor
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        Edirne Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılı ilk çeyreğinde uyuşturucuyla mücadelede önemli yakalamalara imza attı.

        Ele geçirilen uyuşturucu miktarında geçen yıla oranla büyük artış kaydedildi, sentetik hap ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddelerinde rekor düzeyde yakalama gerçekleştirildi.

        Emniyet verilerine göre, 2024 yılının aynı döneminde 28 kilo 564 gram olan skunk yakalaması, 2025 yılında 312 kilo 289 grama ulaşarak yüzde 994 oranında artış gösterdi.

        Aynı şekilde geçen yılki yakalama miktarıyla bu yılın aynı dönemindeki yakalamalarda esrar 582 gramdan 670 grama, bonzai ise 326 gramdan 788 grama yükseldi.

        Metamfetamin maddesinde geçen yılın ilk üç ayında 349 gram ele geçirilmişken bu yıl bu rakam 1 kilo 762 grama çıktı. Ecstasy yakalaması ise 322 tabletten 4050 tablete ulaşarak dikkat çekici bir artış kaydetti.

        2024 yılınının ocak, şubat, mart aylarında 303 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 2025 yılının aynı döneminde 34 bin 770 adet yakalandı.

        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ve vatandaşların da bu mücadelede güvenlik güçlerine destek vermesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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