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        Edirne'de tarihi yapıların ihyası kentin turizm potansiyelini güçlendirecek

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de, Valilik himayesinde tarihi ve kültürel yapıların ayağa kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmalarla kentin turizm potansiyeli güçlendirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:21
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        Edirne'de tarihi yapıların ihyası kentin turizm potansiyelini güçlendirecek
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        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de, Valilik himayesinde tarihi ve kültürel yapıların ayağa kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmalarla kentin turizm potansiyeli güçlendirilecek.

        Tarih ve kültür turizmiyle ön plana çıkan Edirne'de, kaybolmuş ya da yıkık durumdaki kültürel mirasın ihyasına yönelik restorasyon faaliyetleri sürüyor.

        Vali Yunus Sezer'in talimatıyla geçen yıl restorasyonuna başlanan Tunca Nehri kenarındaki Gazi Mihal Hamamı, Evliya Kasımpaşa Camisi ve Şeyh Şüceaddin Mescidi'nde titiz çalışmalar yürütülüyor.

        Kentin kalbi konumundaki Saraçlar Caddesi'nin tarihi dokuya uygun olarak restorasyonu, "old town (eski şehir)" hüviyetindeki Kaleiçi'nde yer alan konakların ve sokakların ihyası ile Muradiye Mevlevihanesi'nin ayağa kaldırılması kentin zengin kültürel yapısına önemli bir değer katacak.

        Öte yandan kentte kullanım dışı pek çok hamam, konak ve tarihi yapının kente kazandırılması için proje hazırlandı.

        Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden olan Edirne'de yapılan restorasyon hamleleriyle yerli ve yabancı turistlerin kente olan ilgisinin artırılması hedefleniyor.

        - Pek çok yapı ayağa kaldırılıyor

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, kültür turizminin gelişmesini sağlayacak önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

        Valilik öncülüğünde büyük restorasyon projelerinin hayata geçirildiğini anlatan Soytürk, bu çalışmaların yeni turizm alanları oluşturacağını vurguladı.

        Soytürk, Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapan kentin tarihi ve kültürel yapılarının ayağa kaldırıldığını belirterek şunları kaydetti:

        "Yapılacak çalışmalar çok ciddi bir turizm potansiyeli sağlayacaktır. Bu kapsamda erken dönem Osmanlı mimarisini yansıtan Gazi Mihal Hamamı restore ediliyor. Hamamın yanındaki Gazi Mihal Köprüsü ve Gazi Mihal Camisi o bölge ayrı bir turizm destinasyonu haline gelecek. Tunca Nehri kenarındaki yalı camisi özelliğindeki Evliya Kasımpaşa Camisi ayağa kaldırılıyor. Camiden nehre inen 12 merdiven var. Geçmişte Edirne Sarayı'ndan padişah ve beraberindekiler Tunca Nehri üzerinden cuma günleri namaza geliyordu.

        Yine Muradiye Camisi bahçesindeki Edirne Mevlevihanesi yeniden ihya ediliyor. Sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor. Edirne, bir bütün olarak ziyaretçilerin 1-2 gün değil, 4-5 gün gezecekleri ve keyif alacakları bir şehir olma yolunda ilerliyor."

        - Turizm noktaları çeşitlenecek

        Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu ise Edirne'nin tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkan bir turizm kenti olduğunu ifade etti.

        Ziyaretçilerin kentte daha fazla kalmasını sağlayacak çalışmalar yapıldığını anlatan Bacıoğlu, tarihi yapıların ihyasının turizm noktalarını çeşitlendireceğini dile getirdi.

        Bacıoğlu tarihi ve kültürel mirasın korunmasının önemine dikkati çekerek şöyle devam etti:

        "Son yıllarda tarihi şehir bölgesi diyebileceğimiz Kaleiçi'nin turizme kazandırılması için çalışmalar var. Roma döneminden kalma, çok farklı etnik ve dini unsurların yaşatıldı bir bölge. Bu bölgede sivil mimari örneklerinin restorasyonu ve Saraçlar Caddesi'nin olumsuz unsurlardan arındırılması çok önemli.

        Tarihi bir cadde olarak ortaya çıkacak. Bu çalışmalar Kaleiçi'ndeki sokak ve caddelere yansıyacak. Kaleiçi bölgesi Roma duvarları, camileri, kiliseleri ve sinagoglarıyla çeşitli kültürleri yansıtan bir yer olacak. Şehrimiz turizm alanında hak ettiği ivmeyi yakalıyor."

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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