Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı
Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda ikinci gün tamamlandı.
Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda ikinci gün tamamlandı.
Meriç Nehri'ndeki 2000 metrelik parkurda dün eleme yarışlarıyla başlayan organizasyonda bugün, 15, 17, 19 yaş altı ve akademi kategorilerinde final müsabakaları yapıldı.
Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda 20 kulüpten 300'e yakın sporcu madalya mücadelesi veriyor.
Yarışlar yarın gerçekleştirilecek final yarışları ve kapanış töreniyle sona erecek.
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