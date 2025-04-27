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        Keşan'ı Osmanlı nüfus defterlerinden anlatan kitap yayımlandı

        "Geçmişin İzinde: Keşan Nüfus Defterlerinin Anlattıkları" adlı kitap yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 13:18 Güncelleme: 27.04.2025 - 13:18
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        Keşan'ı Osmanlı nüfus defterlerinden anlatan kitap yayımlandı
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        "Geçmişin İzinde: Keşan Nüfus Defterlerinin Anlattıkları" adlı kitap yayımlandı.

        Kitabın yazarı Doç. Dr. Fatma Çalik Orhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Keşan'ın yüzyıllar öncesine uzanan derin hikayesinin arşivlerin tozlu raflarından çıkarak kitap sayfalarında can bulduğunu söyledi.

        Eserin Keşan'ın sosyal yapısını, kültürel dinamiklerini ve tarihsel izlerini ortaya koyduğunu belirten Orhun, "Geçmişin İzinde: Keşan Nüfus Defterlerinin Anlattıkları adlı eser 1831-1839 ve 1844 yıllarına ait Osmanlı nüfus defterlerini derinlemesine inceleyerek, Keşan'ın toplumsal yapısını ve halkının yaşam öykülerini günümüze taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Kitabın 2021'de yayımlanan "Arşiv Vesikaları ve Salnameler Işığında Keşan Tarihi" adlı eserin devamı niteliği taşıdığını belirten Orhun, Keşan'ın tarihini aydınlatmak amacıyla kentle ilgili ana kaynakları gün yüzüne çıkarmayı sürdüreceğini kaydetti.

        Keşan'a değer katmaya devam edeceğini dile getiren Orhun, şunları kaydetti:

        "Osmanlı dönemi nüfus defterleri, sadece isimlerden ve yaşlardan ibaret olmayan, dönemin toplumsal yapısını, ekonomisini ve kültürünü anlamamıza yardımcı olan paha biçilmez belgeler olarak kabul ediliyor. Keşan'ın nüfus defterleri aracılığıyla, bölgedeki yerleşim yerleri, mahalle yapıları, meslek grupları, hanelerin ekonomik durumu ve günlük yaşamın izlerine rastlamak mümkün.

        Ayrıca ailelerin soyağaçları, ataları nüfus defterlerinde kayıt altına alınmış olması, aile tarihlerini araştıranlar içinde birer rehber. Her bir isim, bir yaşamın, bir ailenin, bir zanaatın ve bir mahallenin izini süren bu çalışma, Keşan'ın geçmişine duyulan sevgiyle şekillenmiş bir tarihsel sorumluluk duygusunun birleşiminden doğmuştur."

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