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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:52 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:52
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı.

        Güvenlik güçleri tarafından 4 gün önce 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK zanlısı M.T.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Edirne Adliyesi'ne sevk edilen M.T.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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