Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu üyeleri voleybol etkinliğinde buluşuyor
Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu, üyelerin sağlıklı yaşamına destek sunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.
Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu, üyelerin sağlıklı yaşamına destek sunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.
Topluluk üyeleri bu kapsamda her hafta voleybol maçı yapıyor.
Sağlıklı yaşam ve fiziksel aktiviteyi düzenli kılmak için yapılan etkinliğe gönüllüler ilgi gösteriyor.
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