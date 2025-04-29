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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:03 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:09
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        Keşan Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Selim Sesler Konferans Salonu'ndaki eğitimde belediye çalışanlarını iş kazalarına karşı bilgilendirdi.

        Riskleri önceden fark edip alınacak tedbirler hakkında bilgi veren ekipler, güvenli çalışma yöntemlerini de anlattı.

        - Keşan itfaiyesinden Edirne AFAD'a ziyaret

        Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Muharrem Özşay, Edirne AFAD Müdürü Elvan Kaya'yı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özşay ve Kaya, ziyarette il genelinde yürütülen afet hazırlık çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

        Özşay, afetlere karşı bilinçli, dirençli ve hazırlıklı bir toplum için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        - Tiyatro oyunu İngilizce sahnelendi

        Havsa ilçesinde tiyatro oyunu İngilizce sahnelendi.

        Havsa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Öğretmen Mehmet Birol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" oyununu İngilizce oynadı.

        Belediye Başkanı Hüseyin Özden de oyunun sonunda öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti. Özden, öğrencilerin performansı ve enerjisinin büyüleyici olduğunu kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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