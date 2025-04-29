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        Edirne'de asayiş

        Uzunköprü ilçesinde evinden davulu çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:55 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:55
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        Edirne'de asayiş
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        Uzunköprü ilçesinde evinden davulu çalınan kişi polise başvurdu.

        Rıza Efendi Mahallesi'nde yaşayan İ.Ç. evine geldiğinde davulunun yerinde olmadığını fark etti.

        Polis merkezine giden İ.Ç. şikayette bulundu.

        - Alkollü sürücülere ceza

        Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler yaptıkları kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler R.M, M.G. ve H.S'ye ceza uygulandı.

        Denetimlerin süreceği kaydedildi.

        - Eşinden haber alamayan kişi polise başvurdu

        Edirne'de eşinden haber alamayan kişi polise başvurdu.

        Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan E.I.İ. Almanya'ya yük götüren tır şoförü eşinden 5 gündür haber alamadı.

        Polis merkezine giden E.I.İ. eşinin bulunması için başvuruda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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