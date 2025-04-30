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        Edirne Valisi Sezer, köy yolunda sıcak asfalt çalışmalarını inceledi:

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin köy yollarının Türkiye'nin en kaliteli yolları arasında yer alacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 17:19 Güncelleme: 30.04.2025 - 17:35
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        Edirne Valisi Sezer, köy yolunda sıcak asfalt çalışmalarını inceledi:
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin köy yollarının Türkiye'nin en kaliteli yolları arasında yer alacağını söyledi.

        Sezer, İl Özel İdaresi tarafından Ahi köyünde başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

        Bu yılın ilk sıcak asfaltını attıklarını ve çalışmaların sürdüğünü belirten Sezer, "Edirne'nin köy yolları Türkiye'deki en kaliteli yollar arasında olacak. Bu yollar yaklaşık 30 yıl köylerimize hizmet edecek. Geçen yıl 100 kilometre sıcak asfalt attık, bu yıl bu rakamı geçmeyi hedefliyoruz. Kendi bütçemizden katkı sunduk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mız da destek verdi." dedi.

        Grup yolları ve nüfusun yoğun olduğu köy yollarının bu yıl tamamlanacağını dile getiren Sezer, "Gelecek yıl daha küçük köy yollarımızı da bitirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        Sezer, geçen yıl yapılan yolların kalitesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

        - İl Özel İdaresine yeni araçlar

        İl Özel İdaresi araç parkına yeni kamyonlar ve iş makineleri aldıklarını söyleyen Sezer, "Geçen yıl malzeme sevkiyatını kiralama yöntemiyle yapıyorduk. Bu yıl kendi aldığımız tankerlerle yapmaya başlayacağız. İl Özel İdaresinin araç kapasitesini artırıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız ile görüştük, destek verdi sağ olsun. Köylerdeki kilit parke taş işlerini de artıracağız. Bu yılın ilk asfaltı köyümüze hayırlı, uğurlu olsun. Havalar güzel devam ettikçe çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

        - "Babalar başımızın tacı"

        Sezer, incelemelerinin ardından köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Köy sakinlerinden 86 yaşındaki Yaşar Sümer'in, omuzundaki rahatsızlık nedeniyle randevu alamadığını söylemesi üzerine Sezer, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım'a talimat vererek, "Babalarımız başımızın tacı, gereken neyse yapılacak." diye konuştu.

        Sezer'e incelemelerinde, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti.

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