Edirne'de müze olarak işlevlendirilecek Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.

Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de eşlik etti.

Erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli hamamlarından olan yapı, müze olarak işlevlendirilecek.

Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, yapının iç ve dış mekanında restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

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