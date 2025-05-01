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        Edirne'de Tunca kenarındaki yalı camisinin restorasyonu sürüyor

        Osmanlı padişahlarının saraydan kayıkla geldikleri, Tunca Nehri kenarındaki Evliya Kasımpaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:28 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:35
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        Edirne'de Tunca kenarındaki yalı camisinin restorasyonu sürüyor
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        Osmanlı padişahlarının saraydan kayıkla geldikleri, Tunca Nehri kenarındaki Evliya Kasımpaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde geçen yıl başlatılan çalışmalar kapsamında 5,5 asırlık caminin toprak altında kalan yapıları ve yürüyüş yollarında kazı çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kentin önemli tarihi yapılarından olan camide restorasyon çalışmaları kapsamında hazire alanı ve çevre düzenlemesi yapılacak, yürüyüş yolu gün yüzüne çıkartılıp ihya edilecek.

        Cami rıhtımının yapılmasıyla tarihte olduğu gibi Edirne Sarayı ve cami arasındaki kayık seferleri yeniden canlandırılacak ve yapı eski ihtişamına kavuşacak.

        - Vali Sezer incelemede bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, camide incelemede bulundu.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan restorasyon süreci hakkında bilgi alan Vali Sezer, cami ve çevresinde titiz bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

        Osmanlı dönemindeki gibi camiye kayıklarla ulaşımın sağlanacağını anlatan Sezer, "Çalışmalar kapsamında yürüyüş yolu ihya edilecek ve eski güzelliğine kavuşacak. Caminin rıhtımı restore edilecek. Saraydan buraya kadar gidip gelinebilecek. Eski usuldeki gibi kayıklar gezecek, burada gondollar gezecek." ifadelerini kullandı.

        Sezer, kayık seferlerinin sağlanması amacıyla nehirde gerekli çalışmaların yapılması için de talimat verdi.

        Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de eşlik etti.

        - Evliya Kasımpaşa Camisi

        Kirişhane semtinde 2. Murad ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapan "Evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478'de inşa ettirilen kare planlı tek minare ve kubbeye sahip avlulu cami, taşkından kenti korumak için çekilen setle Tunca Nehri arasında kaldı.

        Nehir taşkınlarında çok kez su baskınına uğrayan yapı zamanla harap oldu, 1950 yılında ibadete ve ziyarete kapatıldı.

        Yıllar içerisinde çeşitli projelerle gündeme gelen caminin, bölgede kanal çalışmalarıyla su baskını sorununun kalktığı görülerek, restorasyon çalışmaları başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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