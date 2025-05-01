Edirne'de otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
Edirne'de otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Edirne'de otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlhami Ertem Caddesi'nde A.Ç. idaresindeki 22 DD 367 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ç.Y'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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