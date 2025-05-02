Edirne'de günümüze sadece minaresinin yarısı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyonu sürüyor

Edirne'de günümüze sadece minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin ihyasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla restorasyon çalışmalarına başlayan ekipler, Tunca Nehri yakınında bulunan yapının toprak altında kalan bölümlerini gün yüzüne çıkarttı.

Caminin yarım kalan minaresini tamamlamak amacıyla iskele kuran ekipler, çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Yapının kalan bölümlerinin ayağa kaldırılması için çalışmalar da devam ediyor.

- Vali Sezer incelemede bulundu

Vali Sezer, devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, Şeyh Şüceaddin adına yaptırılan eserin ihya edilip yaşatılacağını belirtti.

Sezer'e ziyaretinde, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da eşlik etti.

- Şeyh Şüceaddin Camisi

Tunca Nehri seddinin kenarında yer alan yapı, 2. Murad'ın emriyle bir mescit ve zaviye olarak yapılmış, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1535 yılında camiye dönüştürülmüştür.