Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne TOHM güreşçileri Uluslararası Zafer Kupası'nda 3 madalya kazandı

        Edirne Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları, Antalya'da düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası'nda 3 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:59 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne TOHM güreşçileri Uluslararası Zafer Kupası'nda 3 madalya kazandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları, Antalya'da düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası'nda 3 madalya kazandı.

        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Türkiye kadınlar milli takımı genel sıralamada ikinci sırada yer aldı.

        Milli takımda yer alan Edirne TOHM sporcuları ise sergiledikleri performansla madalya kazanmayı başardı.

        Şampiyonada 73 kilogramda Eylem Engin altın, 53 kilogramda Fatma Yılmaz gümüş, 61 kilogramda Melisa Sarıçiçek bronz madalya kazandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsadan 'takas süresi' çalışması
        Borsadan 'takas süresi' çalışması
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        Putin'den nükleer silah mesajı: Umarım ihtiyaç duyulmaz
        Putin'den nükleer silah mesajı: Umarım ihtiyaç duyulmaz
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?
        Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi
        Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Mourinho'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Derbisiz Special One!
        Derbisiz Special One!

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri ikinci günü şarkı ve danslarla dev...
        Edirne'de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri ikinci günü şarkı ve danslarla dev...
        Edirne'de kadınlar, baharın gelişini şalvarlarla eğlenerek kutladı
        Edirne'de kadınlar, baharın gelişini şalvarlarla eğlenerek kutladı
        Edirne'de devrilen otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı
        Edirne'de devrilen otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı
        Meriç Nehri'ndeki kürek yarışları Edirne'nin turizmine katkı sağlıyor
        Meriç Nehri'ndeki kürek yarışları Edirne'nin turizmine katkı sağlıyor
        TÜ Eczacılık Fakültesi "En İnovatif Eczacılık Fakültesi" ödülüne layık görü...
        TÜ Eczacılık Fakültesi "En İnovatif Eczacılık Fakültesi" ödülüne layık görü...