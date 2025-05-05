Edirne'de ani fren yapan otobüste şenlikler için gelen bir yolcu yaralandı

Yaralanan yolcu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, S.E.D. yönetimindeki 34 ALB 106 plakalı otobüs, Atatürk Bulvarı’nda seyir halindeyken ani fren yaptı.

–Edirne’de, Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için İstanbul’dan gelen bir yolcu otobüsünde meydana gelen kazada bir kadın yaralandı.

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