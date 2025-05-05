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        Edirne'de ani fren yapan otobüste şenlikler için gelen bir yolcu yaralandı

        –Edirne'de, Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için İstanbul'dan gelen bir yolcu otobüsünde meydana gelen kazada bir kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 21:22 Güncelleme: 05.05.2025 - 21:40
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        Edirne'de ani fren yapan otobüste şenlikler için gelen bir yolcu yaralandı
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        –Edirne’de, Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için İstanbul’dan gelen bir yolcu otobüsünde meydana gelen kazada bir kadın yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, S.E.D. yönetimindeki 34 ALB 106 plakalı otobüs, Atatürk Bulvarı’nda seyir halindeyken ani fren yaptı.

        Bu sırada otobüs içinde ayakta bulunan H.Ç.K, dengesini kaybederek ön cama çarptı.

        Yaralanan yolcu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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