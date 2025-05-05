Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kapsamında konserler verildi

Ritim gruplarının ve aralarında Japon dansçıların da yer aldığı Burcu Koçyiğit Roman Dans Ekibi'nin sahne aldığı program, Salih Zülüfoğlu konseriyle devam etti.

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