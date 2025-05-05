Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kapsamında konserler verildi
Edirne'de düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin 3. günü konserlerle sürdü.
Edirne'de düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin 3. günü konserlerle sürdü.
Bu yıl 4 güne yayılan şenliklerin üçüncü gününde, Sarayiçi'nde Kakava ateşinin yakılmasının ardından konserler verildi.
Ritim gruplarının ve aralarında Japon dansçıların da yer aldığı Burcu Koçyiğit Roman Dans Ekibi'nin sahne aldığı program, Salih Zülüfoğlu konseriyle devam etti.
Şenlikler, yarın sabahın ilk ışıklarıyla Tunca Nehri'nde Kakava ritüellerinin gerçekleştirilmesiyle sona erecek.
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