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        Şehit Aileleri Derneğinden Edirne İl Özel İdaresine ziyaret

        Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu, Edirne İl Özel İdaresini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:40 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:42
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        Şehit Aileleri Derneğinden Edirne İl Özel İdaresine ziyaret
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        Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu, Edirne İl Özel İdaresini ziyaret etti.

        Dernek üyeleri, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile makamında bir araya geldi.

        Ziyarette şehit ailelerinin talepleri dile getirilirken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

        Ciğerci, ziyarette şehitlerin emaneti olan ailelerine her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ciğerci, "Şehit Ailelerimiz başımızın tacı. Bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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