Doğu Karadeniz'den Trakya'ya Medeniyet Köprüsü" Projesi Edirne'de Başladı

Program boyunca öğrenciler, ev sahibi okulun öğrencileriyle sportif etkinlikler düzenleyecek ve Edirne'nin tarihi ile kültürel zenginliklerini yerinde görme fırsatı yakalayacak.

Ayrıca öğrenciler, "7 Güzel Adam" arasında yer alan şair Mehmet Akif İnan’ın şiirlerini okuyup müzakere edecek, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ile bir araya gelecek ve Olgunlaşma Enstitüsünde yöresel el sanatlarını inceleyecek.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında, "Doğu Karadeniz'den Trakya'ya Medeniyet Köprüsü" adlı projenin açılış programı Edirne'de gerçekleştirildi.

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