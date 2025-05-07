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        Şişli'de eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun cenazesi Edirne'de toprağa verildi

        İstanbul'un Şişli ilçesinde zorla araca bindirilmek istendiği sırada eski eşi tarafından silahla öldürülen Bahar Aksu'nun cenazesi, Edirne'de defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 15:53 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:02
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        Şişli'de eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun cenazesi Edirne'de toprağa verildi
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        İstanbul'un Şişli ilçesinde zorla araca bindirilmek istendiği sırada eski eşi tarafından silahla öldürülen Bahar Aksu'nun cenazesi, Edirne'de defnedildi.

        Aksu'nun cenazesi, morgdan alınarak Eski Cami'ye getirildi. Burada Aksu'nun annesi Gülçin Küçüktorun, babası İbrahim Aksu, kardeşi Berin Nur Altınbaş ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.

        Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenazeye, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, kadın muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, talihsiz bir acı yaşadıklarını söyledi.

        Olayı "cinayetten öte bir katliam" olarak değerlendiren Akın, kadın cinayetleri konusunun sosyolojik ve hukuki olarak düşünülmesi gerektiğine işaret etti.

        Yücel Altınbaş da Bahar Aksu'nun üvey babası olduğunu ancak onu öz evladı gibi kabul edip sevdiğini belirterek, kadın cinayetlerinin durdurulması için mücadele edeceğini söyledi.

        - Olay

        Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde Bahar Aksu, işe gittiği sırada eski eşi R.E. ve arkadaşı S.S. tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istenmiş, R.E. araca binmemek için direnen eski eşini silahla ağır yaralamıştı.

        Şüpheli R.E, olay yerinden yaya olarak kaçarken, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Aracı kullanan S.S'nin yanı sıra yanında bulunan S.Y. (33) ile A.B. (44) Silivri'de polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, Bahar Aksu ile şüpheli R.E'nin 2019 yılında evlendikten sonra 2022'de boşandıklarını, müşterek çocuklarının olmadığını, 2020'de maktulün şüpheli hakkında "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından iki ayrı müracaat kaydının olduğunu, aralarında süren herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını tespit etmişti.

        Şüpheli R.E. de polis ekiplerince araçla kaçarken trafikte yakalanmıştı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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