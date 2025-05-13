Edirne'nin lezzetleri Güney Kore'de tanıtıldı

Edirne'nin ödüllü aşçılarından Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin, jüri üyeliği yaptığı Seul Uluslararası Yemek Olimpiyatları'nda kentin yöresel lezzetlerini tanıttı.

Ergin, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen organizasyona Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Bayram Özrek'in başkanlığındaki heyetle katıldığını belirtti.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini vurgulayan Ergin, farklı ülkelerden gelen şeflerle bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduklarını kaydetti.

Edirne'yi ve yöresel ürünlerini tanıtma fırsatı yakaladığını aktaran Ergin, "Etkinlik süresince Meriç yer fıstıklı Edirne kebabı, Kavala kurabiyesi, badem ezmesi ve saray helvaları gibi geleneksel lezzetlerimizi katılımcılara tanıtma şansı elde ettik. Edirne mutfağı ve Türk mutfağının özgün tatlarını dünya sahnesine taşımaktan büyük bir onur ve gurur duydum." değerlendirmesinde bulundu.