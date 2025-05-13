Edirne'de tırda 13 kilo 621 gram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de bir tırda 13 kilo 621 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de bir tırda 13 kilo 621 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 tırı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra durdurdu.
Yapılan aramada tırlardan birinin dorsesindeki yemek dolaplarında 13 kilo 621 gram skunk ele geçirildi.
Tır sürücüleri H.Y. ve A.A.B. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.