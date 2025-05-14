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        Edirne'de sınır kapısında 50 kilo 979 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, 50 kilo 979 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 10:20 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:27
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        Edirne'de sınır kapısında 50 kilo 979 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, 50 kilo 979 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen iki aracı risk kriterleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk etti.

        Şüpheli yoğunluk tespit edilen otomobil, detaylı arama için hangara alındı.

        Narkotik dedektör köpeği "Bodri"nin de katıldığı aramada, aracın tampon bölgesine gizlenmiş presli 59 paket halinde 5 kilo 156 gram esrar ele geçirildi.

        Öte yandan şüpheli yoğunluk tespit edilen minibüsün zeminine yerleştirilen ve suntayla kapatılan bölmede metal plakalar bulundu. Plakaların altındaki lastik kauçuk maddelerin içerisinde vakumlu poşetlerde 45 kilo 823 gram kokain ele geçirildi.

        Olaylarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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