Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası Edirne'de uygulanmaya başlandı

        Edirne'de, Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında vatandaşların boy ve kilo ölçümleri alınmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:08 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası Edirne'de uygulanmaya başlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de, Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında vatandaşların boy ve kilo ölçümleri alınmaya başladı.

        Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından kentteki alışveriş merkezleri, halk pazarları ve Trakya Üniversitesi kampüslerinde bilgilendirme stantları kuruldu.

        Toplum sağlığını korumak amacıyla yürütülen kampanya kapsamında vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak vücut kitle indeksi değerleri belirlendi.

        Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle endeksi değerleri fazla çıkanlar, sağlık personeli tarafından sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendirildi.

        Vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtan sağlık ekipleri, dengeli beslenme ve hareketli yaşam konularında da bilgiler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Vali Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, kadın kooperatiflerini ziyaret etti
        Vali Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, kadın kooperatiflerini ziyaret etti
        Edirne'de simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı
        Edirne'de simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı
        Edirne'de evinin balkonuna kamera yerleştiren firari hükümlü polisten kaçam...
        Edirne'de evinin balkonuna kamera yerleştiren firari hükümlü polisten kaçam...
        Edirne'de 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Edirne'de 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        10. Uluslararası Edirne Maratonu, 1000 atletin katılımıyla koşulacak
        10. Uluslararası Edirne Maratonu, 1000 atletin katılımıyla koşulacak
        Vali Sezer'den Dünya Çiftçiler Günü'nde üreticilere ziyaret
        Vali Sezer'den Dünya Çiftçiler Günü'nde üreticilere ziyaret