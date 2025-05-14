"İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası Edirne'de uygulanmaya başlandı

Vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtan sağlık ekipleri, dengeli beslenme ve hareketli yaşam konularında da bilgiler verdi.

Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle endeksi değerleri fazla çıkanlar, sağlık personeli tarafından sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendirildi.

Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından kentteki alışveriş merkezleri, halk pazarları ve Trakya Üniversitesi kampüslerinde bilgilendirme stantları kuruldu.

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