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        Çanakkale Valisi Toraman'dan Edirne Valisi Sezer'e ziyaret

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 09:35 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:35
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        Çanakkale Valisi Toraman'dan Edirne Valisi Sezer'e ziyaret
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        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek mevkidaşı Toraman'a teşekkür etti.

        Ziyarette, illerde yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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