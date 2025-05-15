Çanakkale Valisi Toraman'dan Edirne Valisi Sezer'e ziyaret
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek mevkidaşı Toraman'a teşekkür etti.
Ziyarette, illerde yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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