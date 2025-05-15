"Bir Dünya Dili Olma Yolunda Türkçenin Ufukları" konferansı Trakya Üniversitesinde gerçekleştirildi

Türk Dili Bayramı'nın 748. yılı dolayısıyla Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından "Bir Dünya Dili Olma Yolunda Türkçenin Ufukları" başlıklı konferans düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayati Develi’nin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, Türkçenin dünya dili olma potansiyeli ele alındı.

Konferansa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adil Oğuzhan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Enstitü Müdürü Doğan, dili düşünmenin, hissetmenin ve millet olmanın temeli olarak nitelendirerek, bir milletin dili ne kadar güçlü ise, geleceğinin de o kadar parlak olacağını söyledi.

Türkçenin sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de dili olduğunu vurgulayan Doğan, "Türkçenin sesini daha gür duyurmak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Daha sonra Prof. Dr. Hayati Develi tarafından yapılan sunumda, dilin toplumsal fonksiyonları, Türkçenin küresel ölçekteki yeri ve kültürel etkisi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.