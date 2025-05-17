Yeşilay, 4 ülkeden 30 genci bağımlılıkla mücadele için Edirne'de buluşturdu

GÖKHAN BALCI - Yeşilay Edirne Şubesince yürütülen proje kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Ürdün ve Bulgaristan'dan gençler, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını paylaşmak üzere Edirne'de bir araya geldi.

Ulusal Ajans tarafından desteklenen KA152 Gençlik Değişimleri programı kapsamındaki "Gençlik Çağında Birlik: Spor, Sağlık ve Kültürel Değişim" projesi kapsamında Azerbaycan, Ürdün ve Bulgaristan Yeşilay örgütlerinin belirlediği gençler Edirne'ye geldi.

Türk akranlarıyla projeye katılan gençlere çeşitli spor ve kültürel etkinlikler sunuldu.

Program boyunca doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, takım ve bireysel sporlar ile şehir gezileri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında katılımcılar kültürlerini tanıtan programlar da gerçekleştirdi.

- "Kültürler farklı ama mücadele ortak"

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, AA muhabirine, proje kapsamında Türkiye'nin farklı illeri ile Azerbaycan, Ürdün ve Bulgaristan'dan gelen 30 genci Edirne'de ağırladıklarını söyledi.