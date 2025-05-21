Edirne'de, yetiştirilen güller şenlikle hasat edildi

Tarihte gül bahçeleriyle ünlü Edirne'de, gül üretiminin yeniden yaygınlaştırılması amacıyla Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Yerleşkesi'nde yetiştirilen güller şenlikle hasat edildi.

Osmanlı döneminde sarayın gül yağı ihtiyacının karşılandığı, seyyahların gezi notlarına konu olan Edirne gülünün kent kültürüne tekrar kazandırılması için başlatılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

TÜ Balkan Yerleşkesi Gül Bahçesi'ne dikilen yaklaşık 1500 kök gül fidanı, bahar aylarının gelmesiyle çiçeklerini açtı.

Hasat olgunluğuna erişen güllerin toplanması için düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

- "Gül, çok sevilen anlamlı bir bitki"

Edirne Valisi Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada, Edirne gülünün yeniden canlandırılması ve Türkiye gündemine gelmesinin önem arz ettiğini söyledi.

Edirne gülünün ihya çalışmaları süren Edirne Sarayı'nın bahçesinde yetiştirilmesi için planlamalar yapıldığını belirten Sezer, açılışı yapılacak Söğütlük Millet Bahçesi'ne de gül ekimi gerçekleştirileceğini ifade etti.

Gülün Edirne'nin sembollerinden biri olduğunu anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne gülü, Osmanlı döneminde çok önemliydi. Burada tonlarca gülün hasat edilip Topkapı Sarayı'na gönderiliyordu, arşiv kayıtlarında var. Yüzlerce yıl burada gül yetiştiriciliği yapılmış. Hem ilaç sanayisinde hem kozmetik sektöründe kullanılmış. Gül, çok sevilen anlamlı bir bitki. İnşallah Edirne gülünün ekonomik olarak üretildiği ve pazarlandığı bir alana geçiş yaparız. Üniversitemiz bizi yönlendirirse ekim alanlarını genişletme adına belli adımlar atarız."

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ise gül yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmaları çok önemli bulduğunu dile getirdi.

Belediyenin yerel değerlerin korunması ve yaşatılması adına yapılan çalışmaları desteklediğini belirten Akın, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de Edirne gülünün Osmanlı sarayının en önemli simge çiçeklerinden biri olduğunu ifade etti.