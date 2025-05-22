Edirne'de vatandaşlara coğrafi işaretli deva-i misk helvası dağıtıldı

Edirne'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara coğrafi işaretli deva-i misk helvası dağıtıldı.

Selimiye Meydanı’nda gerçekleştirilen programda, kentin plaka kodu "22"den esinlenerek şekerlemeci Arif Meriç tarafından hazırlanan 22 kilogram helva, vatandaşlara dağıtıldı.

Etkinliğe katılanlar helvaya yoğun ilgi gösterdi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta kapsamında Edirne'nin gastronomik lezzetlerini tanıttıklarını söyledi.

Coğrafi işaretli deva-i misk helvasının özel bir lezzeti olduğunu belirten Soytürk, "Tarihten gelen bir lezzet. Özgün malzemeleri ve baharatlarıyla Edirne'nin bir ürünü. Topraktan sofraya kadar birbirinden lezzetli reçeteleri anlatmaya ve halkımıza tattırmaya gayret ediyoruz. Geçen sene 22 metre badem ezmesi yapmıştık bu yıl da 22 kilogram helva dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Meriç ise deva-i misk helvasının 40 çeşit baharatı içinde barındıran şifalı bir helva olduğunu dile getirdi.