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        Edirne'de vatandaşlara coğrafi işaretli deva-i misk helvası dağıtıldı

        Edirne'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara coğrafi işaretli deva-i misk helvası dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:26 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:43
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        Edirne'de vatandaşlara coğrafi işaretli deva-i misk helvası dağıtıldı
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        Edirne'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara coğrafi işaretli deva-i misk helvası dağıtıldı.

        Selimiye Meydanı’nda gerçekleştirilen programda, kentin plaka kodu "22"den esinlenerek şekerlemeci Arif Meriç tarafından hazırlanan 22 kilogram helva, vatandaşlara dağıtıldı.

        Etkinliğe katılanlar helvaya yoğun ilgi gösterdi.

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta kapsamında Edirne'nin gastronomik lezzetlerini tanıttıklarını söyledi.

        Coğrafi işaretli deva-i misk helvasının özel bir lezzeti olduğunu belirten Soytürk, "Tarihten gelen bir lezzet. Özgün malzemeleri ve baharatlarıyla Edirne'nin bir ürünü. Topraktan sofraya kadar birbirinden lezzetli reçeteleri anlatmaya ve halkımıza tattırmaya gayret ediyoruz. Geçen sene 22 metre badem ezmesi yapmıştık bu yıl da 22 kilogram helva dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Meriç ise deva-i misk helvasının 40 çeşit baharatı içinde barındıran şifalı bir helva olduğunu dile getirdi.

        Türk Mutfağı Haftası, hafta boyunca tadım ve yemek sunumlarıyla devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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