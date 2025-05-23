Edirne'de Jandarma Mehteran Birliği, İstanbul'un fethinin 572. yılı dolayısıyla konser verdi

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de konser veren Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, vatandaşlara coşku dolu müzik şöleni sundu.

Edirne Valiliğince düzenlenen "İstanbul'un fethi Edirne'den başlar" programı kapsamında Selimiye Meydanı'nda sahne alan Mehteran Birliği, "Devlet Marşı", "Yelkenler Biçilecek", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Fetih Marşı", "Ceddin Deden", "Buna Er Meydanı Derler", "Çıkayım Gideyim Rumeli'ne", "Estergon Kalası", "Bu Bayrak" ve "Hücum Marşı ile Gülbang" eserlerini seslendirdi.

Yaklaşık yarım saat süren konser, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, mehteran birliğinin marşlarına zaman zaman eşlik etti.

Konserin ardından konuşan Vali Yunus Sezer, Eski, Üç Şerefeli ve Selimiye camilerinin dizilişleri bakımından "altın üçgen" olarak anıldığını, bu yerde bulunan Selimiye Meydanı'nın dünyanın en kıymetli noktalarından biri olduğunu söyledi.

Edirne'nin tarihi misyonuna dikkati çeken Sezer, "Bu şehrin bu devlete, bu millete ve İslam alemine katkılarını yeniden hatırlamak için bu yıl fethi Edirne'den başlatıyoruz." dedi.

Meriç Köprüsü ve Selimiye Meydanı'nda yarın şahi topları eşliğinde temsili 1000 levent ve yeniçerinin katılacağı fetih yürüyüşünün gerçekleştirileceğini bildiren Sezer, yine yarın akşam Jandarma Bandosu, Mehteran Birliği ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'nın sahne alacağı konser düzenleneceğini kaydetti.

Sezer, tüm Edirnelileri etkinliklere davet ederek, "Bu programla Edirne'nin tarihi ve kültürel önemini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Konsere, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.