Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de Jandarma Mehteran Birliği, İstanbul'un fethinin 572. yılı dolayısıyla konser verdi

        İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de konser veren Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, vatandaşlara coşku dolu müzik şöleni sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:46 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Jandarma Mehteran Birliği, İstanbul'un fethinin 572. yılı dolayısıyla konser verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de konser veren Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, vatandaşlara coşku dolu müzik şöleni sundu.

        Edirne Valiliğince düzenlenen "İstanbul'un fethi Edirne'den başlar" programı kapsamında Selimiye Meydanı'nda sahne alan Mehteran Birliği, "Devlet Marşı", "Yelkenler Biçilecek", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Fetih Marşı", "Ceddin Deden", "Buna Er Meydanı Derler", "Çıkayım Gideyim Rumeli'ne", "Estergon Kalası", "Bu Bayrak" ve "Hücum Marşı ile Gülbang" eserlerini seslendirdi.

        Yaklaşık yarım saat süren konser, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, mehteran birliğinin marşlarına zaman zaman eşlik etti.

        Konserin ardından konuşan Vali Yunus Sezer, Eski, Üç Şerefeli ve Selimiye camilerinin dizilişleri bakımından "altın üçgen" olarak anıldığını, bu yerde bulunan Selimiye Meydanı'nın dünyanın en kıymetli noktalarından biri olduğunu söyledi.

        Edirne'nin tarihi misyonuna dikkati çeken Sezer, "Bu şehrin bu devlete, bu millete ve İslam alemine katkılarını yeniden hatırlamak için bu yıl fethi Edirne'den başlatıyoruz." dedi.

        Meriç Köprüsü ve Selimiye Meydanı'nda yarın şahi topları eşliğinde temsili 1000 levent ve yeniçerinin katılacağı fetih yürüyüşünün gerçekleştirileceğini bildiren Sezer, yine yarın akşam Jandarma Bandosu, Mehteran Birliği ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'nın sahne alacağı konser düzenleneceğini kaydetti.

        Sezer, tüm Edirnelileri etkinliklere davet ederek, "Bu programla Edirne'nin tarihi ve kültürel önemini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

        Konsere, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        23 yaşındaki Dilruba'yı katletti! Şüpheli ve eniştesi gözaltında!
        23 yaşındaki Dilruba'yı katletti! Şüpheli ve eniştesi gözaltında!
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Türkiye-Çin arası 'doğrudan iletişim'
        Türkiye-Çin arası 'doğrudan iletişim'
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor

        Benzer Haberler

        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda muharip gaziler için geleneksel helva ya...
        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda muharip gaziler için geleneksel helva ya...
        Edirne ve Kırklareli'de masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 7 şüpheli...
        Edirne ve Kırklareli'de masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 7 şüpheli...
        Edirne'de 'fuhuş' operasyonunda 7 gözaltı; 11 kadın kurtarıldı
        Edirne'de 'fuhuş' operasyonunda 7 gözaltı; 11 kadın kurtarıldı
        Edirne Milletvekili Ün'ün aracıyla kaçakçılık yaptıkları iddia edilen iki k...
        Edirne Milletvekili Ün'ün aracıyla kaçakçılık yaptıkları iddia edilen iki k...
        Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel hamur işi ve tatlılar t...
        Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel hamur işi ve tatlılar t...
        Edirne'deki üretim tesisinde 10 milyon 500 bin balık yavrusu yetiştirilmesi...
        Edirne'deki üretim tesisinde 10 milyon 500 bin balık yavrusu yetiştirilmesi...